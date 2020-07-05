تصنيع مايزيد عن 90% من معدات انتاج الكهرباء محليا

وقال مصطفى رجبي مشهدي اليوم الاحد في تصريح صحفي ان ايران باتت تمتلك امكانيات جيدة في مجال تصنيع مفاتيح كهربائية بمقاومة عالية وكذلك انظمة السيطرة و اسلاك الطاقة العالية مبينا ان مايزيد عن 90% من معدات انتاج الكهرباء يتم تصنيعها بواسطة شركات محلية .

وبين رجبي مشهدي ان الشركات الايرانية باتت تمتلك تكنولوجيا تصنيع التوربينات الكهربائية الكبيرة مؤكدا على دعم الشركات التي تقوم بعمليات تحقيقية وبحثية في مجال تقنيات الكهرباء ومعداته .

واعلن عن ترشيد استهلاك الطاقة خلال العام الماضي وذلك بواسطة اضافة 150 ميغاواط من الكهرباء الى الشبكة الوطنية و أكد على دعم الشركات التي تقوم بتصدير الخدمات الهندسية في مجال الكهرباء .

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