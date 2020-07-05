الشركات المعرفية الإيرانية تصدر منتجات بقيمة 741 مليون دولار خلال العام الماضي

ووفقا لتقرير إدارة العلاقات العامة في منظمة تطوير التجارة الإيرانية ، قال "مير ابوطالب بدري": أن تحسين البنية التحتية لتصدير منتجات الشركات المعرفية ودعم إمكانات التصدير لهذه الشركات، يشكل أهم اهداف منظمة تطوير التجارة الإيرانية لغرض زيادة الصادرات غير النفطية خلال فترة الحظر الظالم.

وأشار إلى أهمية استخدام قدرات الشركات المعرفية في مجال الازدهار الاقتصادي والاقتصاد المقاوم، وقال: أن الاعتماد على القدرات العلمية والبحثية المحلية، وتسويق نتائج البحث والتطوير، وبشكل عام مزج ونقل الإبداع والابتكار إلى هيكل التصدير يمكن أن يكون مؤثرا في تحسين صادرات البلاد.

وأكد المدير العام لمكتب تنمية الصادرات الصناعية والمعدنية التابع لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية على القدرات التصديرية للشركات المعرفية، وأشار إلى أن حجم الصادرات من منتجات هذه الشركات بلغ في العام الماضي، أكثر من 741 مليون دولار من قبل 350 شركة معرفية صناعية، منوها الى أن اعلى صادرات هذا القطاع كان الى العراق بقيمة 152 مليون دولار وروسيا بقيمة 70 مليون دولار وأفغانستان بقيمة 61 مليون دولار وسوريا بقيمة 56 مليون دولار.

وأكد بدري أن اكثر المنتجات التي تم تصديرها خلال العام الماضي، شملت المواد الكيميائية بقيمة 186 مليون دولار والأدوية بقيمة 152 مليون دولار و منتجات معدنية وفلزية بقيمة 99 مليون دولار و تكنولوجيا المعلومات والمحتوى الرقمي بمبلغ 50 مليون دولار و مواد البوليمر بـ 48 مليون دولار.

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