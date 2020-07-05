٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:٠٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83845198
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في العام الماضي؛

توليد ما يزيد عن ربع الكهرباء في البلاد دون الحاجة الى استخدام الوقود الأحفوري

توليد ما يزيد عن ربع الكهرباء في البلاد دون الحاجة الى استخدام الوقود الأحفوري

طهران/5 تموز/يوليو/إرنا- تم في العام الماضي (الإيراني-إنتهى في 20 آذار/مارس) بفضل الجهود الدؤوبة للحكومة، توليد ما يزيد عن ربع الكهرباء المولدة في البلاد دون الحاجة الى الوقود الأحفوري.

وحسب تقرير الموقع الإعلامي لوزارة الطاقة اليوم السبت، تم توليد أكثر من 25 في المائة من الطاقة الكهربائية في محطات توليد الطاقة في البلاد خلال العام الماضي بواسطة مولدات البخار لوحدات الدورة المركبة، ومحطات الطاقة الكهرومائية والنووية ومحطات الطاقات الجديدة دون استخدام أي نوع من الوقود والوقود الأحفوري على وجه الخصوص.

وتم توليد 76 ألفا و459 مليار كيلوواط / ساعة ما يعادل 25.4 في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة في البلاد خلال العام الماضي، التي بلغت 312 ألفا و658  مليار كيلوواط / ساعة، من دون استخدام الوقود أي الوقود الأحفوري الإضافي.

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