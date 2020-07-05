توليد ما يزيد عن ربع الكهرباء في البلاد دون الحاجة الى الوقود الأحفوري

وحسب تقرير الموقع الإعلامي لوزارة الطاقة اليوم السبت، تم توليد أكثر من 25 في المائة من الطاقة الكهربائية في محطات توليد الطاقة في البلاد خلال العام الماضي بواسطة مولدات البخار لوحدات الدورة المركبة، ومحطات الطاقة الكهرومائية والنووية ومحطات الطاقات الجديدة دون استخدام أي نوع من الوقود والوقود الأحفوري على وجه الخصوص.

وتم توليد 76 ألفا و459 مليار كيلوواط / ساعة ما يعادل 25.4 في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة في البلاد خلال العام الماضي، التي بلغت 312 ألفا و658 مليار كيلوواط / ساعة، من دون استخدام الوقود أي الوقود الأحفوري الإضافي.

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