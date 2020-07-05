تدشين 250 مشروعا ضخما في مجال الماء والكهرباء خلال العام الحالي

وفي تقرير بعثه الى رئيس الجمهورية اليوم الاحد، اوضح اردكانيان ان هذه المشاريع تاتي في اطار حملة "تدشين مشاريع بنيوية كل اسبوع" داخل البلاد والتي اطلقتها الحكومة.

واكد، ان العاملين الخلّص في وزارة الطاقة كرسوا جهدهم على تلبية مطالب المواطنين وسدّ احتياجات البلاد في مجالات الماء والكهرباء.

واضاف : ان الانجازات المدرجة في هذا التقرير، هي في الواقع نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة الطاقة بالتعاون مع كافة المؤسسات والمراكز المنضوية تحت الحكومة؛ معربا في السياق عن تقديره لتعاون وزارات الاقتصاد والنفط والداخلية والبنك المركزي ومنظمة التخطيط والموازنة ومنظمة حماية البيئة.

كما نوه اردكانيان في تقريره، بالبنى التحتية الكثيرة التي تاسست على مدى 7 اعوام من عهد الحكومة لغاية اليوم، وايضا المشاريع الرئيسية وبعض الاليات الرقمية المستخدمة في سياق الادارة النوعية للبلاد خلال هذه الفترة.

انتهى ** ح ع