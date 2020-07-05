طالب من مدينة أنديمشك الإيرانية يفوز بلقب مسابقة كورونا الدولية للرسم

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الأحد، قال رئيس التربية والتعليم بمدينة أنديمشك "روح الله صادقي"، ان الهند استضافت هذه المسابقة بصورة افتراضية، مضيفا ان الطالب "تيام رحمان نجاد" من ثانوية "شاهد شقايق" تمكن من الفوز بالمركز الأول للمسابقة.

وأكد صادقي ضرورة التخطيط للمشاركة القصوى لطلاب المدارس في المسابقات الثقافية-الفنية من هذا القبيل لا سيما في الظروف الراهنة.

وأقيمت مسابقة كورونا للرسم تحت رعاية مؤسسة بيكاسو في الفترة من 15 إلى 25 نيسان/أبريل، شارك فيها ألف و 700 طالب من 40 دولة.

انتهى**أ م د