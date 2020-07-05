٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٣٥ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83845288
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طالب من مدينة أنديمشك الإيرانية يفوز بلقب مسابقة كورونا الدولية للرسم

طالب من مدينة أنديمشك الإيرانية يفوز بلقب مسابقة كورونا الدولية للرسم

أنديمشك/5 تموز/يوليو/إرنا- فاز طالب من مدينة أنديمشك الإيرانية بلقب مسابقة كورونا الدولية للرسم التي أقيمت بين طلاب المدارس المشاركين في هذا الحدث الثقافي من مختلف أنحاء العالم.

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الأحد، قال رئيس التربية والتعليم بمدينة أنديمشك "روح الله صادقي"، ان الهند استضافت هذه المسابقة بصورة افتراضية، مضيفا ان الطالب "تيام رحمان نجاد" من ثانوية "شاهد شقايق" تمكن من الفوز بالمركز الأول للمسابقة.

وأكد صادقي ضرورة التخطيط للمشاركة القصوى لطلاب المدارس في المسابقات الثقافية-الفنية من هذا القبيل لا سيما في الظروف الراهنة.

وأقيمت مسابقة كورونا للرسم تحت رعاية مؤسسة بيكاسو في الفترة من 15 إلى 25 نيسان/أبريل، شارك فيها ألف و 700 طالب من 40 دولة.

انتهى**أ م د

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