لجنة الامن القومي النيابية ناقشت بحضور صالحي حادث نظنز وقرار مجلس الحكام الدولي

واوضح عمويي : ان اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية اليوم الاحد استغرق 3 ساعات، حيث قدم صالحي تقريرا حول مسيرة النشاطات النووية في البلاد، واستمع الى آراء اعضاء اللجنة النيابية ايضا.

ونقل المسؤول البرلماني عن صالحي قوله في اجتماع لجنة الامن القومي اليوم، ان "القرار الصادر مؤخرا عن مجلس الحكام بوكالة الطاقة الذرية الدولية يستند الى معلومات مزعومة مصدرها الكيان الصهيوني؛ وهو الامر الذي تحتج عليه ايران".

واضاف، انه بشان حادث نظنز فقد اكد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية ان "هناك سيناريوهات عديدة بشأن هذا الحادث وضعت قيد التحقيق حاليا، وسيتم الاعلان عن النتائج القطعية قريبا".

وتابع : ان صالحي اشار في هذا الخصوص، ان فرق الخبراء تقوم بدراسة الحادث من مختلف الجهات، كما اعلن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني انه تمكن من تحديد اسباب الحادث لكن بناء على ملاحظات امنية، لم تعلن النتائج بعد".

انتهى ** ح ع