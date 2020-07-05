ممر جابهار يحل محل قناة السويس

وفي لقاء أجراه مع المدير العام لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) "محمدرضا نوروزبور"، أشار كردي إلى أن إيران تعتبر محطة في وسط العالم بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز وأضاف، ان إيران، وخاصة من جانب ميناء جابهار، يمكنها أن تلعب دور ربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، حيث أن شواطئ مكران وجابهار أخذت اليوم تتحول الى طريق إقتصادي رئيسي بالعالم.

وتابع كردي، ان ميناء الشهيد بهشتي، الذي افتتحه الرئيس روحاني قبل عامين، يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة، وأضاف، ان بناء على الاهتمام الخاص من قائد الثورة الإسلامية لتطوير سواحل مكران، تم تخصيص 300 مليون يورو لتفعيل السكك الحديدية في هذه المنطقة العام الماضي (الإيراني-انتهى في 20 آذار/مارس)، مما أدى إلى دخول المشروع مرحلة جديدة ليتمكن من التقدم بسرعة.

وأكد إعداد البنية التحتية لاستقبال أي نوع من الاستثمار الأجنبي في جابهار، مضيفا أن الإمكانيات المتاحة حاليا عززت من رغبة الأجانب في التواجد في إيران.

وأجرى عبد الرحيم كردي مساء أمس السبت، لقاء مع المدير العام لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) "محمدرضا نوروزبور"، وزار غرفة الأخبار واطلع عن كثب على سيرعملية إنتاج ونشر الأخبار في مختلف الأقسام بالوكالة.

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