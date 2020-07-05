كمالوندي: سيتم إنشاء جملون أكبر بمعدات أكثر تقدما في مجمع نطنز

وفي حوار حصري مع مراسل إرنا، أكد كمالوندي، ان الحادث الذي وقع يوم الخميس في مجمع الشهيد أحمدي روشن في نطنز لم يخلف خسائر في الأرواح، فيما كانت الخسائر المادية جسيمة.

وأضاف، ان "كما أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن الجهات الأمنية في البلاد على علم حاليا بسبب وقوع الحادث إلا أنها لا تنوي التحدث عنه حاليا لأعتبارات أمنية".

وتابع كمالوندي، "المعدات التي كانت في هذه الصالة هي معدات قياس وأجهزة دقيقة، أدى الحادث إلى إتلاف بعضها وتضرر جزء آخر منها، إلا أن نظرا لنوع المعدات، حتى لو كان الحادث أصغر لم يعد من الممكن استخدامها".

وأردف، "فور وقوع الحادث وصلت قوات الأمن والخبراء المعنيين إلى مكان الحادث وبدأت في أخذ العينات وإجراء التحقيقات الأولية. وفي هذه التحقيقات الأمنية، يُدار جزء مهم من الشؤون من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي اليوم نفسه من وقوع الحادث، أوعز رئيس المنظمة الوطنية الإيرانية للطاقة النووية الدكتور صالحي، الى خبراء ومدراء المنظمة بأن أعمال إعادة بناء الصالة يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن".

وقال متحدث المنظمة الوطنية للطاقة النووية، "قد يتسبب هذا الحادث في حدوث تباطؤ أو انقطاع في عمل المنظمة على المدى المتوسط، لكننا بالتأكيد سنبذل قصارى جهدنا للتعويض عن هذا الانقطاع بالعمل على مدار الساعة، ودعم القطاعات المختلفة وتخصيص الميزانيات والإمكانيات والدعم السياسي".

انتهى**أ م د