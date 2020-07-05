الرئيس روحاني يؤكد على التعامل البناء بين الحكومة والبرلمان

طهران / 5 تموز / يوليو / ارنا – اكد رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، على ضرورة التعامل البناء بين السلطات الثلالث ولاسيما السلطة التشريعية، بما يؤدي الى مزيد من التكاتف والتآلف والفهم المشترك للمشاكل التي تمرّ بها البلاد اليوم.

واشار الرئيس روحاني في تصريحه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الى حضور وزراء الحكومة في جلسات مجلس الشورى الاسلامي لتقديم تقاريرهم؛ داعيا الى تظافر الجهود بين السلطات الثلاث وصولا الى صيغة مشتركة لمعالجة المشاكل الراهنة. يتبع ...** ح ع