محافظ البنك المركزي: وتيرة توفير العملة الاجنبية ستشهد تحولا

وقال همتي في تصريح له اليوم الاحد حول سوق العملة الاجنبية: لقد تسلمت تقارير جيدة عن زيادة ملحوظة في صادرات النفط والمشتقات النفطية والصادرات غير النفطية وانباء ايجابية عن تحرير موارد مجمدة للبنك المركزي، من شانها ايجاد تحول في توفير العملة الاجنبية.

واضاف محافظ البنك المركزي في مدونة له على موقع "اينستغرام" حول موضوع سوق العملة الاجنبية: لقد اكدت سابقا ايضا بان تذبذبات سوق العملة الاجنبية هذه الايام ناجمة غالبا عن عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق حوالات العملة الاجنبية بسبب المشاكل الناجمة عن فيروس كورونا في بداية العام (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس)، لكنها ستتوازن مع الانخفاض التدريجي للطلبات المتراكمة من الاشهر الماضية وزيادة العرض في سوق نيما (النظام الشامل لمعاملات العملة الاجنبية).

وتابع همتي: ان المصدرين هم الركيزة الاساسية لحصول البلاد على العملة الاجنبية، والفرصة ستنتهي في غضون اسبوعين لاعادة مليارات الدولارات المستحصلة من الصادرات. هذه الفرصة لن تمدد اطلاقا. سيتم بدءا من الغد بالتنسيق بين البنك المركزي والسلطة القضائية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة والاجهزة الرقابية، استدعاء المصدرين الذين لم يفوا بالتزاماتهم لغاية الان، في اطار قوائم تضم كل منها 10 افراد للادلاء بايضاحات حول كيفية الوفاء بالالتزامات.

واضاف محافظ البنك المركزي: انني اؤكد مجددا بان البنك المركزي يتدخل في السوق بصورة هادفة وفقا لرايه ومع الاخذ بنظر الاعتبار مصالح البلاد الاقتصادية العليا.

واكد بان البنك المركزي اثبت قدراته قبل عامين واضاف: ان البعض وبناء على خطأ في الحسابات بقوا عامين على امل بيع الدولار بسعر 19000 تومان. مستوى الخطورة للاستثمار في سوق العملة الاجنبية مرتفع اليوم ايضا بشدة ومن مسوؤليتي ان انبه الناشطين الاقتصاديين بهذا الصدد.

انتهى ** 2342