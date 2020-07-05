وزير الملاحة البحرية الهندي: ميناء جابهار استراتيجي ومهم جدا

وافادت وكالة الانباء الهندية "بي تي آي" ان وزير الملاحة البحرية الهندي قال، أنه مع تطوير ميناء جابهار الاستراتيجي، ستنخفض التكاليف اللوجستية للهند في مجال نقل وشحن البضائع للدول المستقلة ذات المصالح المشتركة بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

واضاف، ان الهند كانت تصدر سلعها عبر الصين أو أوروبا الى هذه الدول قبل تطوير الميناء الا انها يمكنها الان الارتباط بهذه الدول عبر افغانستان مباشرة.

واكد الوزير الهندي قائلا، ان هذا الامر مهم واستراتيجي جدا بالنسبة لنا.

يذكر ان ميناء جابهار يسهل وصول الهند الى افغانستان عبر البحر ومن خلالها الى الدول المستقلة ذات المصالح المشتركة (المؤلفة من عدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) وكانت الحكومة الهندية قد تعهدت بتوظيف استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لتطوير الميناء وكذلك استثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار لانشاء شبكة من الطرق وسكك الحديد.

انتهى ** 2342