٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83845542
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وزير الملاحة البحرية الهندي: ميناء جابهار استراتيجي ومهم جدا

وزير الملاحة البحرية الهندي: ميناء جابهار استراتيجي ومهم جدا

طهران / 6 تموز / يوليو /ارنا- اكد وزير الملاحة البحرية الهندي "منسوك لال منداويا" استراتيجية واهمية ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران، بالنسبة لبلاده حيث يساعدها في خفض نفقات النقل لسلعها المصدرة الى الدول المستقلة ذات المصالح المشتركة بنسبة 20 بالمائة.

وافادت وكالة الانباء الهندية "بي تي آي" ان وزير الملاحة البحرية الهندي قال، أنه مع تطوير ميناء جابهار الاستراتيجي، ستنخفض التكاليف اللوجستية للهند في مجال نقل وشحن البضائع للدول المستقلة ذات المصالح المشتركة بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

واضاف، ان الهند كانت تصدر سلعها عبر الصين أو أوروبا الى هذه الدول قبل تطوير الميناء الا انها يمكنها الان الارتباط بهذه الدول عبر افغانستان مباشرة.

واكد الوزير الهندي قائلا، ان هذا الامر مهم واستراتيجي جدا بالنسبة لنا.

يذكر ان ميناء جابهار يسهل وصول الهند الى افغانستان عبر البحر ومن خلالها الى الدول المستقلة ذات المصالح المشتركة (المؤلفة من عدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) وكانت الحكومة الهندية قد تعهدت بتوظيف استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لتطوير الميناء وكذلك استثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار لانشاء شبكة من الطرق وسكك الحديد.

انتهى ** 2342

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