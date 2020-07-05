لجنة برلمانية ايرانية تدرس اصلاح الهيكلية العامة للميزانية

وقال مفتح في تصريح له الاحد، ان نوبخت قدم خلال الاجتماع النص التمهيدي لاصلاح هيكلية الميزانية وقدم شرحا لحجم العوائد والنفقات المتوقعة.

واضاف، ان ميزانية العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) حددت ارقاما في مجال الموارد والنفقات المتوقعة ولكن نظرا للمشاكل الاقتصادية الحاصلة فان المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث طلب من منظمة التخطيط والميزانية تقديم تقرير حول الميزانية ان كانت بحاجة الى اصلاح لكي تقوم الحكومة بالتخطيط اللازمة خاصة في مجال النفقات.

وقال مفتح، ان نوبخت ذكر في تقريره بان منظمة التخطيط والميزانية تسعى لتحقيق الميزانية في مستوى التوقعات من حيث العوائد والنفقات التي لا بد منها منها الرواتب وان تعمل الى جانب ذلك على اتخاذ اجراءات مؤثرة فيما يتعلق بانشطة الاعمار والبناء بحيث لا تحدث فيها اي عرقلة.

واوضح بانه تم البحث ايضا خلال الاجتماع حول صياغة ومبادئ الخطة التنموية السابعة في البلاد والتي تبدا العام القادم.

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