٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83845556
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زينيت يحتفظ بلقبه بطلا للدوري الروسي بتالق مهاجمه الايراني سردار آزمون

زينيت يحتفظ بلقبه بطلا للدوري الروسي بتالق مهاجمه الايراني سردار آزمون

طهران / 6 تموز / يوليو /ارنا- توّج فريق زينيت بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 4-2 على مضيفه كراسنودار في المباراة التي جرت بينهما الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري.

وسجل اهداف زينيت كل من سردار آزمون "هدفين" في الدقيقتين (5 و 45) وأرتيوم دزيوبا من ركلة جزاء في الدقيقة (52) وأليكسي سوتورمين في الدقيقة (72) فيما سجل دانييل أوتكين هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين (29 و50).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد زينيت إلى 62 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه لوكوموتيف موسكو قبل 4 جولات على نهاية الدوري، ليضمن تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي والسادس في تاريخه حتى لو خسر مبارياته الأربع المقبلة.

وقد سجل اللاعب سردار آزمون العديد من الاهداف الحاسمة لفريق زينيت وكان من ابرز اركان فريقه في طريق الاحتفاظ بالبطولة.

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