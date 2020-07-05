زينيت يحتفظ بلقبه بطلا للدوري الروسي بتالق مهاجمه الايراني سردار آزمون

وسجل اهداف زينيت كل من سردار آزمون "هدفين" في الدقيقتين (5 و 45) وأرتيوم دزيوبا من ركلة جزاء في الدقيقة (52) وأليكسي سوتورمين في الدقيقة (72) فيما سجل دانييل أوتكين هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين (29 و50).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد زينيت إلى 62 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه لوكوموتيف موسكو قبل 4 جولات على نهاية الدوري، ليضمن تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي والسادس في تاريخه حتى لو خسر مبارياته الأربع المقبلة.

وقد سجل اللاعب سردار آزمون العديد من الاهداف الحاسمة لفريق زينيت وكان من ابرز اركان فريقه في طريق الاحتفاظ بالبطولة.

انتهى ** 2342