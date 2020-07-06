٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83845558
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في اطار الدوري الايراني الممتاز..

سباهان اصفهان تتضاءل فرصه في اللحاق بالمتصدر برسبوليس اثر تعادله مع سايبا

سباهان اصفهان تتضاءل فرصه في اللحاق بالمتصدر برسبوليس اثر تعادله مع سايبا

طهران / 6 تموز / يوليو /ارنا- تعادل فريق سباهان اصفهان مع فريق سايبا بلا اهداف في المباراة التي جرت بينهما مساء الاحد في طهران في اطار المرحلة الـ 23 من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع سباهان رصيده الى 41 نقطة في المركز الثاني لكن فرصه تضاءلت في اللحاق بالمتصدر برسبوليس الذي يبتعد عنه بفارق 12 نقطة قبل نهاية الدوري بسبع جولات، ورفع سايبا رصيده الى 21 نقطة في المركز 12.

وفي مباراة اخرى فاز شهر خودرو مشهد على مضيفه كل كهر سيرجان 1-0 رافعا رصيده الى 41 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كل كهر سيرجان عند 19 نقطة في المركز 14.

وكان من المقرر ان يخوض استقلال طهران مباراته مع بارس جنوبي جم لكنه لم يحضر المباراة لاصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

ويحتل برسبوليس صدارة الدوري الايراني برصيد 53 نقطة وياتي سباهان اصفهان في مركز الوصافة برصيد 41 نقطة وشهر خودرو مشهد بنفس الرصيد ومن ثم تراكتور سازي تبريز 40 نقطة وفولاد خوزستان 39 واستقلال طهران 37 .

انتهى ** 2342

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