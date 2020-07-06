إيران تتعاطف مع اليابان إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية

يذكر أن مناطق في غرب اليابان تعرضت يوم أول أمس السبت الى فيضانات وانهيارات أرضية جراء هطول أمطار غزيرة، ما أدت الى مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا وفقدان 14 آخرين.
انتهى** 2344
طهران/ 6 تموز/ يوليو/ ارنا - أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن اسفه لحدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية في اليابان، والتي خلفت العشرات من القتلى والمفقودين وتسببت في أضرار مادية جسيمة، معربا عن تعازيه للحكومة والشعب الياباني وأسر الضحايا.
يذكر أن مناطق في غرب اليابان تعرضت يوم أول أمس السبت الى فيضانات وانهيارات أرضية جراء هطول أمطار غزيرة، ما أدت الى مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا وفقدان 14 آخرين.
انتهى** 2344
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