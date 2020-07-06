إيران تتعاطف مع اليابان إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية

يذكر أن مناطق في غرب اليابان تعرضت يوم أول أمس السبت الى فيضانات وانهيارات أرضية جراء هطول أمطار غزيرة، ما أدت الى مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا وفقدان 14 آخرين.

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