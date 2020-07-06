مساعد وزير الثقافة: ايران تمتلك 10% من التراث الثقافي والفني عالميا

واضاف حسيني خلال مراسم ازاحة الستار عن صورة للحدث الموسيقي المشترك بين ايران والنمسا اقيمت في قصر نياوران بطهران ان غنى الثقافة والفن الايراني تحتم علينا ان نضع ما نملكه في هذا المجال بمتناول الجميع مبينا ان لغة الفن لاتحتاج الى مترجم وهي في ذاته عند البشر .

وبين مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ان مساحة ايران تشكل نسبة 1%من اراضي العالم ولكنها تمتلك 10% من التراث الثقافي والفني عالميا .

واشار الى زيارة المساعد الثقافي في الخارجية النمساوية " ترسا ايندجين " لايران وقال خلال الزيارة انه تم اعداد برنامج لاتفاقية ثقافية وفنية بين ايران والنمسا معربا عن امله ان يتم التوقيع عليها بمساندة لجنة الصداقة بين البلدين .

وقال ان اقامة حدث موسيقي مشترك بين ايران والنمسا خطوة جيدة نحو تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين .

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