٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83845967
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قائد القوة الجویة للجیش:

قادرون علی صنع أجهزة محاکاة الطائرات الحربیة وغیرها

قادرون علی صنع أجهزة محاکاة الطائرات الحربیة وغیرها

طهران/ 6 تموز/ يوليو/ ارنا - أعلن قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية العميد عزيز نصيرزادة ، أن هذه القوة قادرة على صنع أجهزة محاكاة مختلفة لأنواع الطائرات الحربية وغيرها، معربا عن الاستعداد لتلبية حاجات شركات الطيران في هذا المجال في حال حصول الدعم الكافي.

وفي مراسم الكشف صباح اليوم الاثنين عن جهاز محاكاة لطائرة النقل (إليوشن) أوضح العميد نصيرزادة ، أن اسطول القوة الجوية يتكون من انواع مختلفة من الطائرات الشرقية والغربية ، مضيفا اننا نمتلك اليوم أكثر من 90 بالمائة من أجهزة المحاكاة التي صنع معظمها في معامل القوة الجوية.

واشار العميد نصيرزادة الى أن صنع جهاز محاكاة إليوشن يمثل خطوة كبيرة في قطاع صناعة الطائرات الثقيلة وشبه ثقيلة ، معتبرا ان هذا الانجاز يمنحنا الأمل في امكانية تصنيع أجهزة المحاكاة لكل انواع الطائرات الموجودة في البلاد.

وأوضح نصيرزادة ان توفير هذه الأجهزة في الداخل يحول دون خروج العملة الصعبة من البلاد.

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