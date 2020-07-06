٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83845999
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تنمية التعاون السياحي بين ايران واليونسكو

تنمية التعاون السياحي بين ايران واليونسكو

طهران / 6 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلن مديرعام التخطيط في وزارة السياحة الايرانية عن استعداد منظمة اليونسكو الاستمرار في التعاون السياحي مع ايران وذلك لتدوين البرنامج الوطني للتنمية السياحية فيها.

واشار عليرضا رحيمي اليوم الاثنين الى المباحثات بين المساعد السياحي والمدير الاقليمي لمنظمة اليونسكو وقال تقرر ان يكون التعاون المشترك في مجال تنفيذ مشروع " تدوين البرنامج الوطني للتنمية السياحية " وذلك بعد الانتهاء من جائحة كورونا مبينا استئنافها العام القادم .

وبين رحيمي ان اليونسكو ستكون في الشروع المنسق مع الاطراف الدولية لتأمين السيولة النقدية وكذلك ستقوم منظمة السياحة الدولية (UNWTO) بتقديم الدعم الفني والتقني .

واضاف رحيمي ان المدير الاقليمي لليونسكو اعتبر التعاون الثنائي مهما لتنفيذ المشروع معربا عن امله بأن توفر الظروف الملائمة لقدوم المستشارين الى ايران وذلك بعد الانتهاء من جائحة كورونا .

انتهى**م م**

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