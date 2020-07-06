تنمية التعاون السياحي بين ايران واليونسكو

واشار عليرضا رحيمي اليوم الاثنين الى المباحثات بين المساعد السياحي والمدير الاقليمي لمنظمة اليونسكو وقال تقرر ان يكون التعاون المشترك في مجال تنفيذ مشروع " تدوين البرنامج الوطني للتنمية السياحية " وذلك بعد الانتهاء من جائحة كورونا مبينا استئنافها العام القادم .

وبين رحيمي ان اليونسكو ستكون في الشروع المنسق مع الاطراف الدولية لتأمين السيولة النقدية وكذلك ستقوم منظمة السياحة الدولية (UNWTO) بتقديم الدعم الفني والتقني .

واضاف رحيمي ان المدير الاقليمي لليونسكو اعتبر التعاون الثنائي مهما لتنفيذ المشروع معربا عن امله بأن توفر الظروف الملائمة لقدوم المستشارين الى ايران وذلك بعد الانتهاء من جائحة كورونا .

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