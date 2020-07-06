أكثر من 18 ألف امرأة يعملن كمسعفات في انحاء الدولة

وأضاف "مهدي ولي بور" في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الإثنين: بما أن للمرأة مواصفات جسمية خاصة، يتعين تخصيص فرق نسوية للاسعاف للتعامل من ضحايا الحوادث من السيدات.

واشار الى تنظيم ونشاط هذه الفرق من المسعفات لانقاذ النساء والأطفال الذين يتعرضون للحوادث المختلفة في البلاد في اللحظات الأولى وخاصة الأمهات الحوامل.

وقال إنه تم تنظيم السيدات المسعفات للحضور في أربع فئات: "الدعم النفسي الاجتماعي" و "لم شمل الأسرة" و "دعم العمليات" و "الإقامة والتغذية الطارئة"، كما تم تسليط الضوء على وجود متطوعات في تخصصات البحث والإنقاذ مثل عمليات البحث والإنقاذ داخل المدن وبين المدن، والبحث والإنقاذ في الجبا ، وحالات الطوارئ الطبية والتقييم.

واضاف رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الاحمر: مع الاهتمام بخصائص المرأة وظروف الحادث واحتياجات المنطقة، فقد بات وجود قوات الإغاثة التطوعية عند وقوع الحوادث والكوارث الطبيعية، أكثر بروزا وإيجابية وتزايدا.

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