ایران تصدر ضماد للجروح یشبه جلد الانسان

واوضحت معاونية الشؤون العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية، أن الضمادات العادية قد لا تلائم جروح مرضى السكري والحروق ، وجرحى الحرب وحوادث السيارات ، وبالتالي قد تؤدي هذه الجروح الى الوفاة ما لم يتوفر ضماد خاص كالذي تم انتاجه في ايران.

من جهته قال مدير شركة طبا المعرفية ، أن الضماد المتطور تم انتاجه في الداخل وتم توزيعه على المستشفيات والمراكز الصحية ، موضحا أن هذا الضماد كان يستورد باسعار عالية من بعض الدول كأمريكا ، وبتنا نواجه صعوبات في الحصول عليه بسبب الحظر، الأمر الذي دفع المتخصصين الايرانيين لانتاجه داخل البلاد.

واشار محمود قفقازي الى أن الضماد الجديد يتميز بالمواصفات العالمية وقد حصل على الرخص اللازمة من المؤسسات الصحية المختصة ، وتم تصدير كميات منه الى ماليزيا وجورجيا ، ومن المتوقع ان تتوسع صادرات هذا المنتج الى دول اخرى ، لأن قيمته أقل بكثير من نظيره الأجنبي كما انه يتمتع بمواصفات عالية.

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