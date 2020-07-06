عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 11 الفا و731 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2613 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 243 الفا و 51 حالة لغاية الان بينهم 3201 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 204 الاف و83 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 160 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 11 الاف و731 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و820 الفا و3 اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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