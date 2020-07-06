٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:٣٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83846454
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ظريف : شموخ ايران واقتدارها ادّى الى قلق امريكا والكيان الصهيوني

ظريف : شموخ ايران واقتدارها ادّى الى قلق امريكا والكيان الصهيوني

طهران / 6 تموز / يوليو / ارنا – قال وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" : ان شموخ واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية ادى الى قلق امريكا والكيان الصهيوني، وكان ذلك السبب وراء الاصطفاف (ضدها).

واردف ظريف خلال اجتماع حضره النائب الاول لرئيس الجمهورية بمشاركة جمع من كبار مسؤولي وزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان "وزارة الخارجية الايرانية تواجه على الصعيد الخارجي اليوم العديد من الدول والمجموعات التي كرّست طاقاتها لممارسة الضغوط على الشعب الايراني".

واضاف، "ربما لم يسبق لأي دولة (مثل ايران)، ان تعرضت الى هكذا ضغوط من جانب بعض القوى ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني"؛ مبينا ان شموخ واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية اثار قلق هؤلاء وبالتالي اصطفافهم ضد البلاد.

انتهى ** ح ع

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