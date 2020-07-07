ایران وتونس تؤکدان علی تطویر التعاون الثنائي

وتم التاكيد خلال اللقاء الذي جرى الاثنين على اهمية التقدم بالعلاقات التجارية بين تونس وايران وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، كما تم البحث بشان سبل التعاون وتطويره.

ودعا السفير الايراني خلال اللقاء لتطوير التعاون واجراء لقاءات ومحادثات بين الناشطين الاقتصاديين في البلدين.

كما اقترح عقد سلسلة من الاجتماعات المهنية عبر الاجواء الافتراضية على مستوى غرف التجارة بمشاركة عدد من تجار البلدين وتحت اشراف وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية ووزارة التجارة التونسية.

من جانبه اكد وزير التجارة التونسي ضرورة الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين والعمل لزيادة اللقاءات المتبادلة، لافتا الى ان تفشي فيروس "كوفيد-19" قد اثر على انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.

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