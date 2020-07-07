طاقة تكرير الغاز الايراني تتخطى المليار متر مكعب يوميا

واضاف زرديان اليوم الثلاثاء انه وبعد زيادة طاقة انتاج الغاز بنسبة 2.2في المئة خلال الشهور الثلاث الاولي من العام الجاري تجاوزت طاقة التكرير عتبة المليار متر كعب يوميا.

واوضح ان طاقة تكرير الغاز بلغت نحو مليار و30 مليون متر مكعب يوميا مسجلا بذلك زيادة بنسبة 2.2 في المئة في الشهور الثلاث الاولى من العام الجاري (بدأ في 21 مارس 2020) مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم.

وأشار الى جاهزية مصافي انتاج الغاز على اساس تطوير شبكة الامداد في البلاد واضاف ان منتجات الغاز الايراني تتوزع بين البوتان والبروبان والسوائل الغازية والكبريت ويتم انتاجها على اساس المواصفات المحددة في هذا المجال والتي تعد من ادق المواصفات في العالم.

واضاف انه من المقرر ان یزداد عدد مصافي تكرير الغاز في ايران من 18 مصفاة الى 19 مصفاة في العام الايراني القادم (يبدا في 21 مارس 2021)

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