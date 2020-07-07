مدينة ايرانية تحتضن اكثر من 100 معلم تاريخي وحضاري

وبدأت عمليات بناء هذه المجموعة التي تعرف باسم " عالم صغير" قبل عشر سنوات لجذب الانتباه الى اشهر المعالم الاثرية في ايران والعالم وفتح ابواب السياحة على مدينة ملاير.

وتأتي هذه المجموعة السياحية الفريدة من نوعها الى جانب باقي المعالم السياحية في ملاير بما فيها " مرتفعات ملاير" و "طريق السلامة "، وتستأهل أن تكون محطة سياحية على الصعيد العالمي يقصدها كثير من السياح المحليين والاجانب.

وحالیا تحتضن هذه المجموعة عشر معالم تاريخية بما فيها بناء " تخت جمشيد"، و مقبرة الشاعرين الايرانيين حافظ و خيام و جسر ورسك و جسر سي وسه بل (ايران) واكروبوليس (يونان) و برج ايفل (فرنسا) والاهرامات المصرية.

واعتبر رئيس بلدية ملاير "حسين بابايي" هذه المجموعة او ما تعرف باسم "ميني ورد" احد اهم معالم سياحية في محافظة همدان واضاف اننا نوظف جميع طاقاتنا لاكمال هذه المجموعة الترفيهية والسياحية حتي نهاية العام الجاري (ينتهي في 21 مارس 2021).

واضاف ان هذه المجموعه ستشمل بعض المعالم السياحية المعروفة في العالم بما فيها سور الصين وساحة الشهداء التي تشمل النقوش التي ترمز الى الشهادة والتضحية وبرج قابوس فی شمال ایران والذي يعتبر أعلا الأبراج في العالم من نوعه وهو مشيد من الطابوق ومنحوتات تشیلی و قصر خورشید.

واعلن عن بدء عمليات بناء الاهرامات المصرية المعروفة بـ خوفو و خفرع ومنقرع باعتبارها من عجائب الدنيا السبع معربا عن امله باكمال عمليات بنائها بعد شهرين.

واضاف ان هذه المجموعة وبما انها تحتضن معالما تاريخيا ستجذب السياح من الداخل والخارج لانعاش اقتصاد مدينة ملاير كون السياحة من عناصر الازدهار الاقتصادي وتسهم ايضا في خلق فرص العمل .

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