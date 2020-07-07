التركيز على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية في مكافحة المخدرات

وبحسب تقرير من موقع الشرطة الإخباري اليوم الثلاثاء، أن العميد رضائي صرح بهذا في الاجتماع الـ89 للجنة مواجهة تهريب وتوزيع المخدرات، الذي ترأسه في مقر الشرطة، وأعلن : إن مكافحة المخدرات هي إحدى الأولويات الخاصة لقوات الشرطة، والتي تتابع هذه القضية بجدية.

وأشار إلى الأضرار الجسيمة التي تسببها المخدرات في المجتمع، مشددا على أن الجهود المبذولة للحد من الحصول على المخدرات يجب أن تتابع بجدية بالإضافة إلى ذلك، من المهم للغاية تحديد واعتقال الشبكات الرئيسية وكذلك تجار المخدرات.

يذكر أن أفغانستان التي تحد إيران من الشرق تعتبر الدولة الكبرى عالميا من ناحية إنتاج الأفيون. وتشير المعطيات الأممية إلى أن مساحات زراعة الأفيون في أفغانستان ازدادت 4 أضعاف بعد الاحتلال الامريكي لافغانستان

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