٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83847623
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تسجيل 200 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 200 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 7 تموز/يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 245 الفا و688 شخصا وبوفاة 200 شخص اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 11 الفا و931 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2637 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 245 الفا و 688 حالة لغاية الان بينهم  3270 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 207 الاف شخص لغاية الان، ولكن للاسف توفي 200 شخص اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 11 الاف و931  شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و846 الفا و793  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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