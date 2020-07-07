ربيعي : الصناعة النووية الايرانية سلمية وغيرقابلة للتوقف

وفيما يتعلق بحادث نطنز والتصريحات التي اطلقت بهذا الشأن ومنها ما صرح به المسؤولون في اسرائيل قال ربيعي : انه تمت دراسة الحادث بدقة وان الخبراء متواجدون في المكان وسيتم اصدار تقرير بهذا الشأن.

واضاف المتحدث باسم الحكومة: لحسن الحظ فأن الحادث لم يوقع خسائر في الارواح وما تردد حول المواد المنبعثة عارية عن الصحة .

وصرح ربيعي ان انشطة ايران النووية ذات طابع سلمي مؤكدا انه وبرغم ما يخطط له اعداء ايران فأن الصناعة النووية الايرانية غيرقابلة للتوقف .

وبين ربيعي انه منذ اللحظات الاولى للحادث فأن بعضا من وكالات الانباء التابعة للموساد الاسرائيلي وفي اطار خطة مبرمجة سعوا لاظهار قوة الكيان الصهيوني وربط الحادث به قائلا ان الساسة في اسرائيل رحبوا بالحادث ولكن لم يتبنوه بشكل علني.

وقال ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحلى بالحكمة الاستراتيجية و تحاول الدفاع عن مواقفها المبدئية ومصالحها الوطنية لمنع التصعيد ضدها، لكن في حال تخطي الاعداء، ولا سيما الكيان الصهيوني ، الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية والتي تشمل ضمان أمن الشعب الإيراني ومصالحه ، بأي شكل من الأشكال ، سوف تعيد ايران النظر في استراتيجياتها للمواجهة.

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