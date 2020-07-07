أكاديمي باكستاني: أوروبا تنتظر تغيير موقف امريكا تجاه إيران

في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء، قال "ظفر نواز جاسبال" إن الترابط والعلاقات الاقتصادية بين الغرب، وخاصة الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، والولايات المتحدة، جعلها تلعب دورا أقل تأثيرا في الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه.

وأضاف أن الدول الأوروبية ونظرا لخضوعها لضغوط سياسية ومصرفية واقتصادية من قبل امريكا، فشلت في الوفاء بالتزاماتها.

وأشار استاذ كلية العلاقات السياسية والدولية بجامعة "قائد اعظم" الباكستانية ، الى أن الصين وروسيا في وضع أفضل للعب دور ايجابي في الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني، وقال أن الصين واحدة من مشتري النفط الإيراني، لكن الولايات المتحدة تستخدم الضغوط والتهديدات ضد الآخرين، بما في ذلك الهند، لإجبارهم على التوقف عن استيراد النفط من إيران.

وقال الأكاديمي الباكستاني : إذا غيرت الولايات المتحدة موقفها تجاه إيران، فإن الوضع الحالي سيتغير، وإلا فلا يجب أن نتوقع من الموقعين الأوروبيين الذين يخشون فقدان مصالحهم الاقتصادية أن يتخذوا خطوة نحو الحفاظ على الاتفاق النووي.

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