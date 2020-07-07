لاصحة لنبأ الانفجار في منشاة الشهيد رضائي نجاد النووية

واضاف هذا البيان : انه عقب الادعاءات الكاذبة التي روّجتها عناصر مناوئة للثورة الاسلامية عبر وسائل الاعلام بشأن وقوع حادث انفجار في "منشأة الشهيد رضائي نجاد" النووية، تعلن منظمة الطاقة النووية الايرانية انه لم يقع اي حادث في هذه المنشأة وانّ مزاعم العناصر المناوئة للثورة في الخارج جاءت في سياق التواطؤ مع الكيان الصهيوني الارهابي المعتدي وافتعال زوبعة اعلامية وبثّ اليأس ومواكبة الضغوط القصوى التي يفرضها الشيطان الاكبر على شعب ايران الاسلامية الابي.

واوضحت منظمة الطاقة النووية الايرانية، بأن صور الاقمار الصناعية التي نشرت لا تعود الى هذه المنشأة.

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