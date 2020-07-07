٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:٣٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83847882
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مصدر مسؤول : مشاركة مکتب آیة الله السیستاني في بناء مستشفى بمحافظة خوزستان

مصدر مسؤول : مشاركة مکتب آیة الله السیستاني في بناء مستشفى بمحافظة خوزستان

اهواز / 7 تموز / يوليو / ارنا – اعلنت العلاقات العامة في "جامعة جندي شابور للعلوم الطبية" بمدينة اهواز (مركز محافظة خوزستان - جنوب شرق)، اهداء مستشفى من 120 سريرا في مدينة باوي شمال اهواز من قبل مكتب المرجع الديني "اية الله السيد علي السيستاني".

واوضح المصدر نفسه : انه تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بين اعضاء مكتب آية الله السيستاني وممثلي وزارة الصحة الايرانية الى جانب رئيس الجامعة "فرهاد ابول نجاد"، تحديد موقع المستشفى في مدينة باوي للمباشرة في عمليات البناء.

واضاف، ان رئيس جامعة جندي شابور للعلوم الطبية اذ رحب بهذه الخطوة الانسانية الهادفة اى خدمة اهالي المنطقة؛ دعا الى مزيد من المساهمات والمبادرات الانسانية المماثلة لسد حاجة المحافظة في مجال المشافي والخدمات الصحية.

وبحسب التقرير نفسه، من المتوقع ان توفر هذه المستشفى خدمات علاجية وصحية لما يربو عن 200 الف شخص من اهالي مدينة باوي والمدن المحيطة بها.

انتهى ** ح ع

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