ايران حققت 2,5 مليار دولار في مجال التبادل التجاري مع اتحاد اوراسيا

جاء ذلك خلال الورشة التجارية المشتركة الاولى بين ايران واتحاد اوراسيا الاقتصادي، التي عقدت اليوم الثلاثاء عبر الفضاء الافتراضي بمشاركة السفير الايراني في موسكو وجمع من المسؤولين التجاريين في دول الاتحاد وايران الى جانب الرئيس الروسي للجنة الاقتصادية الاوراسية.

واوضح جلالي، ان 72 بالمئة من اجمالي التبادل التجاري بين ايران ودول اوراسيا تعود الى استيراد ايران من هذه البلدان و28 بالمئة الى الصادرات الايرانية.

كما نوه السفير الايراني بدور التحالفات الاقليمية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران ودول الجوار؛ مؤكدا ان مواصلة هذه العملية تشكل احد السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال السفير الايراني : نحن على ثقة بأن الاتفاق الموقع بين طهران واتحاد اوراسيا اسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية الايرانية مع دول الجوار وتعزيز الامن والاستقرار على صعيد المنطقة.

بدورهم، استعرض ممثلو دول الاتحاد الاوراسي وروسيا خلال هذه الورشة، عملية تنفيذ الاتفاق الاقتصادي الموقع بين ايران والاتحاد في مختلف المجالات الصحية والقضايا المتعلقة بالتنمية التجارية المشتركة.

انتهى ** ح ع