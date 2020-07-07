مسؤول برلماني : لجنة الامن القومي النيابية ناقشت حادث نطنز بحضور وزير الامن

واوضح عموئي ان اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية اليوم جاء على امتداد التحقيق حول حادث الانفجار في نطنز، وذلك بمشاركة وزير الامن وجمع من كبار قادة الدفاع الجوي للجيش الايراني.

واضاف، ان المسؤولين المعنيين قدموا خلال الاجتماع تقاريرهم حول الابعاد الامنية ذات الصلة بالحادث، كما اطّلعوا على آراء النواب الاعضاء في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بهذا الشأن.

واردف هذا المسؤول البرلماني : انه وفقا للتقارير التي قدمها المسؤولون المشاركون خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم، فقظ اتضحت نتائج ملحوظة في هذا الخصوص؛ مؤكدا على استمرار عملية التحقيق بدقة حول ابعاد هذا الحادث، وستقوم الاجهزة المعنية لاحقا بإحاطة المواطنين على النتائج القطعية.

انتهى ** ح ع