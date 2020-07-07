مسؤول : اعادة فتح معبر شلمجة الحدودي يوم غد الاربعاء

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، اضاف حيدري : ان الاتفاق على اعادة فتح معبر شلمجة الدولي تم خلال زيارة محافظ البصرة وجمع من القادة العسكريين الايرانيين والعراقيين لهذه المنطقة الحدودية.

واكد المسؤول في محافظة خوزستان، ان هذا القرار ينصّ على استئناف النشاطات التجارية في معبر شلمجة الحدودي مع الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

ونوه حيدري الى توفر كافة الامكانات الصحية والبنيوية لمعاودة الصادرات عبر معبر شلمجة دون مواجهة اي عقبة في هذا الخصوص.

علما ان معبر شلمجة الحدودي الدولي يقع على بعد 15 كم غربي خرمشهر و20 كم عن محافظة البصرة العراقية.

انتهى ** ح ع