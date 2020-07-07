العلاقات بين طهران وباريس آخذة بالنمو في كافة المجالات المتاحة

واشار قاسمي في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، الى تعيين رئيس الوزراء الفرنسي الجديد "جان كاستكس" وانتخاب تشكيلته الوزارية؛ معلنا : انني هنأت الاخير في رسالة بعثتها خلال الساعات الاولى من فجر اليوم، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في جمهورية فرنسا مع تمنياتي له وكابينته الجديدة بالتوفيق.

وكتب السفير الايراني في تغريدته ايضا، انه اكد خلال رسائل تهنئة منفصلة بعث بها الى كل من الوزراء الفرنسيين الجدد، على اهمية الاواصر العريقة والتي تعود بتاريخها الى مئات السنوات بين ايران وفرنسا؛ "بوصفها دعامة اساسية زاخرة بالتجارب على صعيد التعاون العلمي والثقافي والاقتصادي بين البلدين".

واضاف قاسمي، انه تطرق في رسائله لهؤلاء الوزراء ايضا الى التطورات والمعضلات التي تحوم بالمجتمع الدولي وتهدد السلام والامن العالمي، بما في ذلك التطرف والارهاب والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد 19 (وباء كورونا)، وضرورة التعاون الجماعي البناء والهادف الى تغيير الوضع الراهن والحدّ من النزعات الاحادية وتعزيز النظام التعددي والاستقلال والسلام والامن على صعيد العالم.

انتهى ** ح ع