التبادل التجاري بین ایران واتحاد اوراسیا یشهد نموا بنسبة 14 بالمائة

اعلن عن ذلك خلال اول اجتماع لفريق العمل المشترك للاتفاق الموقت لتاسيس المنطقة التجارية الحارة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس بين مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية حميد زادبوم ووزير التجارة للاتحاد سلبنوف بمشاركة السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي والاجهزة المعنية من ايران.

وخلال الاجتماع المشترك تبادل مندوبو الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الاقتصادي الاوراسي وجهات النظر حول اداء الاتفاق الموقت لتاسيس المنطقة التجارية الحرة بين ايران والاتحاد وسبل تطوير التعاون بين الجانبين.

یتبع ** 2342