٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١١:٢٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83848094
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موسوي یرد على نشر معلومات خاطئة حول التعاون بین ایران والصین

موسوي یرد على نشر معلومات خاطئة حول التعاون بین ایران والصین

طهران / 7 تموز / یولیو /ارنا- رد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة عباس موسوي علی نشر معلومات خاطئة حول التعاون بین ایران والصین، معتبرا هذه الخدعة البالیة من فبرکة الاکاذیب بانها لن تفلح.

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: ان "برنامج التعاون الشامل بين ايران والصين" خارطة طريق واضحة وسكة اساسية للعلاقات بين البلدين المهمين في عالم المستقبل؛ حيث ان الصين بصفة القوة الاقتصادية الاولى في العالم في المستقبل القريب وايران بصفة القوة الكبرى في منطقة غرب اسيا، يمكنهما في ظل علاقات مكملة ومستقلة عن القوى التقليدية والسلطوية الغربية، ضمان مصالحهما المشتركة والوقوف امام ضغوط المتغطرسين.

واضاف: ليس هنالك؛ لا منح جزر ايرانية ولا تواجد قوات اجنبية ولا سائر الاوهام!.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان الخدعة البالية لفبركة الاكاذيب ونشر معلومات خاطئة للحصول على تفاصيل ومعلومات صحيحة، واللذين يتابعان جديا من قبل اعداء الشعبين، لن يحققا لهم شيئا.

انتهى ** 2342  

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