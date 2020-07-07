٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:١٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83848140
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مساعد وزير: تطوير منفذ "ميرجاوة" يعزز التبادل التجاري بين ايران وباكستان

مساعد وزير: تطوير منفذ "ميرجاوة" يعزز التبادل التجاري بين ايران وباكستان

زاهدان / 8 تموز / يوليو /ارنا- صرح مساعد وزير الطرق واعمار المدن الايراني عبدالهاشم حسن نيا، بان تطوير البنية التحتية في منفذ "ميرجاوة" بمحافظة سيستان وبلوجستان /جنوب شرق/ يمهد لزيادة التبادل التجاري مع باكستان والتنمية الاقتصادية في هذه المنطقة.

وقال رئيس منظمة ادارة الطرق والنقل البري في البلاد في تصريح أدلى به على هامش زيارة تفقدية لمنفذ "ميرجاوة" الحدودي، إنه بالنظر الى ان النشاطات التجارية والترانزيت يعدان من المزايا الرئيسية لهذه المحافظة لذلك يعتبر تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية لاسيما منفذ "ميرجاوة" خطوة قيمة تمهد لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان وتسهم في ازدهار المنطقة.

واشار حسن نيا الى بدء تنفيذ مشروع سكك حديد "زاهدان – جابهار" واضاف، ان تطوير البنية التحتية لقطاع النقل سواء البري او السككي يسهم في تنمية العلاقات وتحقيق النمو الاقتصادي في جنوب شرق البلاد.

انتهى ** 2342

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