مساعد وزير: تطوير منفذ "ميرجاوة" يعزز التبادل التجاري بين ايران وباكستان

وقال رئيس منظمة ادارة الطرق والنقل البري في البلاد في تصريح أدلى به على هامش زيارة تفقدية لمنفذ "ميرجاوة" الحدودي، إنه بالنظر الى ان النشاطات التجارية والترانزيت يعدان من المزايا الرئيسية لهذه المحافظة لذلك يعتبر تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية لاسيما منفذ "ميرجاوة" خطوة قيمة تمهد لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان وتسهم في ازدهار المنطقة.

واشار حسن نيا الى بدء تنفيذ مشروع سكك حديد "زاهدان – جابهار" واضاف، ان تطوير البنية التحتية لقطاع النقل سواء البري او السككي يسهم في تنمية العلاقات وتحقيق النمو الاقتصادي في جنوب شرق البلاد.

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