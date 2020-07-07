صادرات ايران من الصناعات اليدوية بلغت 527 مليون دولار العام الماضي

وخلال اجتماع عقد عبر الفيديو كونفرانس مع المدراء العامين ومسؤولي شؤون الصناعات اليدوية في محافظات البلاد الـ 31 يوم امس الثلاثاء، قال محموديان، رغم اننا واجهنا خلال العام الماضي مشاكل مثل السيول وتفشي فيروس كورونا لكننا تمكنا من تصدير ما قيمته 527 مليون دولار من الصناعات اليدوية ، من ضمنها 254 مليون دولار عبر الجمارك والبقية البالغة 273 مليون دولار بصورة تجارة الشنطة وكانت لنا ايضا مبيعات بقيمة 15 تريليون ريال في الداخل (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

واوضح بانه تم خلال العام الماضي تقديم قروض مسيرة بلغت 390 مليار ريال لدعم العاملين في مجال الصناعات اليدوية.

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