مسؤول: خطوط سكك الحديد قيد الانشاء او الدراسة في البلاد تبلغ 10 آلاف كم

وقال خادمي في تصريح ادلى به الثلاثاء خلال مراسم بدء تنفيذ مشروع خط سكك الحديد "زاهدان –جابهار" في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، ان خطوط سكك الحديد قيد الانشاء او الدراسة في البلاد في الوقت الحاضر تبلغ 10 آلاف كم، قسم كبير منها بلغ مرحلة الرصف والقسم الاخر في مرحلة الدراسة.

واعتبر المدير التنفيذي لشركة انشاء وتطوير البنية التحتية للنقل في البلاد، نقل السلع عبر سكك الحديد من الحاجات الاساسية في البلاد نظرا لقلة كلفتها.

ونوه الى اهمية خط سكك الحديد "جابهار- زاهدان" بطول 628 كم للربط مع افغانستان ودول اسيا الوسطى.

واشار الى مشاريع انشاء الطرق الحرة في البلاد وقال، هنالك في الوقت الحاضر نحو 1200 كم من الطرق الحرة قيد الانشاء في البلاد، حقق اكثر من 580 كم منها تقدما في العمل بنسبة 80 بالمائة.

واوضح بان برنامج العمل يتضمن انشاء نحو 8 آلاف كم من الطرق السريعة في البلاد وقال، انه سيتم انجاز 1200 كم منها خلال العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) وبداية العام القادم.

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