ربط أفغانستان بالمياه الحرة عن طريق السكك الحديدية الإيرانية

وأضاف مهدي سالياني في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الأربعاء: أن خط سكة حديد خواف – هرات بدأ انشائه منذ عام 2017 في أربعة اجزاء بطول 193 كم ، ومع اكماله، سيتم ربط مدينة هرات في أفغانستان بشبكة السكك الحديدية الإيرانية، ويتوقع باكمال وتشغيل هذا الخط، نقل مليوني طن من البضائع و 200 الف راكب سنويا عبر خط السكة الحديدية.

وتابع قائلا: أن جزئين من هذا المشروع بطول 77 كم من خواف إلى الحدود الأفغانية في إيران، جاهز للتشغيل عمليا، ويقع الجزءان الآخران من هذا المشروع في أفغانستان بطول 116 كم.

وكان المدير العام لمكتب الشؤون الفنية والاعمارية والنقل بمحافظة خراسان الرضوية، قد أعلن سابقا عن انجاز بنسبة 81 من القسم الثالث للمشروع العام الماضي، موضحا إن القسم الثالث يمتد من الحدود الإيرانية إلى محطة جنو داخل أفغانستان بطول 68 كيلومترا وهو قيد الانشاء من قبل مقاول إيراني .

وأضاف سالياني إن من الاهداف الاخرى لهذا المشروع، ربط المناطق الغربية من أفغانستان بالمياه المفتوحة وممرات تجارة الترانزيت بين شمال افغانستان وجنوبها وشرق وغرب البلاد، وتوفير إمكانية شحن وعبور البضائع من أفغانستان عبر الممرات المذكورة .

وأضاف أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل بهدف تحسين وتطوير الصادرات والواردات بين البلدين، سيساعد في عملية تحديث أفغانستان وسيمهد الطريق لزيادة الأمن واستقرار العلاقات الدولية في المنطقة.

يبلغ طول شبكة السكك الحديدية في محافظة خراسان الرضوية 1500 كيلومتر، وتربط 45 محطة تحت إشراف المديرية العامة للسكك الحديدية في خراسان والشرق.

يتم حاليا نقل أكثر من 13 مليون مسافر وثمانية ملايين طن من البضائع المحلية والدولية عن طريق شبكة السكك الحديدية هذه داخليا وخارجيا.

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