روحانی: الطاقة الاستیعابیة لمیناء جابهار تضاعفت الی 8.5 ملیون طن

وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تطرق الرئيس روحاني الى المشاريع المهمة التي انجزتها حكومته لتحقيق الاعمار والتنمية والأمن شرق البلاد، مؤكدا ان من أولويات الحكومة تنمية المناطق الفقيرة وخاصة محافظة سيستان وبلوجستان .

واضاف ان انشاء ميناء جابهار وتطويره يعد انجازا كبيرا ومهما ليس لسيستان وبلوجستان وحدها بل لكل إيران ، ولخط شمال - جنوب الذي شارك في افتتاحه مسؤولون من شركات مختلفة للعديد من بلدان المنطقة.

كما اشار الى انجاز مهم آخر وهو ربط ميناء جابهار بشبكة الخطوط الحديدية في البلاد، وانشاء سكة حديد جابهار - زاهدان بطول 730 كيلومتر ، مشيرا الى ان هذا الخط بدأ بالعمل يوم امس ، فيما تعمل وزارة الطرق على تكميله ليصل الى بلدتي خاش وايرانشهر جنوب شرق البلاد.

یتبع..