زيادة إنتاج الحديد الاسفنجي بنسبة 12% في البلاد

وبلغ إجمالي إنتاج الحديد الإسفنجي في العام 2019، 27 مليونا و 36 الف طن مقابل 25 مليونا و 253 ألف طن، لعام 2018 ليسجل نموا بنسبة 7 في المائة وفقا للجداول الإحصائية لرابطة منتجي الصلب الإيرانية.

وإيران هي ثاني أكبر منتج للحديد الإسفنجي في العالم بعد الهند، وللحفاظ على هذه المكانة وحتى تحسينها؛ تم إطلاق مشاريع الصلب السبعة في بعض المحافظات في النصف الثاني من عام 2013، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 800 الف طن من الحديد الإسفنجي الا انها توقفت لسنوات.

وتظهر أرقام أداء العام الماضي في مجال صادرات الحديد الإسفنجي، تصدير 942 ألف طن، بزيادة 77 بالمئة مقارنة بعام 2018 الذي بلغ 533 ألف طن.

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