"يلدا" يفوز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان صوفيا السينمائي

وضم لجنة تحكيم مهرجان صوفيا البلغاري الدولي للأفلام هذا العام، بالإضافة إلى ويبر، نيكولاس سليس (منتج الفيلم المكسيكي "روما" للمخرج ألفونسو كوارون، الحائز على جائزة البندقية الذهبية ٢٠١٨ وثلاث جوائز من أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأميركية )، وإرمانا تشيتشيكوفا (الممثل البلغاري لفيلم فيكتوريا 2014 والحائز على جائزة أكاديمية الأفلام البلغارية و" جيم استارك" منتج أمريكي مستقل .

ويقام مهرجان صوفيا هذا العام عبر الإنترنت، وكذلك في دور السينما بالهواء الطلق في بلغاريا، في الفترة من 25 يونيو الى19 يوليو.

وتدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة "يلدا" حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيد أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ أبعاداً أخرى.

ويمثل أدوار الفيلم كل من صدف عسكري، بهناز جعفري، فرشته صدر عرفايي، بابك كريمي...وآخرون.

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