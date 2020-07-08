صحفيون اجانب يطالبون بانهاء الحظر الامريكي ضد ايران

وطلب 46 صحفيا لوكالات انباء اجنبية مقيم وغيرمقيم في ايران ممارسة الضغط على الادارة الامريكية لاطلاق الارصدة المجمدة الايرانية وذلك بهدف تمكن الاخيرة من شراء الدواء والغذاء والمعدات الضرورية.

وجاء في الرسالة : في ظل هذه الظروف فمن غيرالمنطقي ان تكون الدول وشعوب العالم متفرجة على الشعب الايراني كيف يصارع كورونا بايدي خالية وان لايشعر بالمسؤولية تجاه 82 مليون مواطن ايراني.

واكد الصحفيون في الرسالة ان ترامب وزملائه نسوا ان الحظر ضد الشعب الايراني قبل ان يكون سياسيا او اقتصاديا فهو حظر انساني لان الحظر يتجاهل جميع القيم الانسانية في هذه الظروف الحساسة.

يذكر ان حوالي 247 الف مواطن ايراني اصيبوا بفيروس كورونا وتوفي حوالي 12 الف منهم .

انتهى**م م**