عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 12 الفا و84 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2691 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 248 الفا و 379 حالة لغاية الان بينهم 3309 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 209 الاف و463 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 153 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 12 الاف و84 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و872 الف شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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