ایران في المرتبة الخامسة عالمیا في انتاج علم الطب التقلیدی

وجاء في تقرير لمجلة اتنوفارما كولوجي الدولية التي تصدر بالتعاون بين محققين من بريطانيا والصين والبرتغال وبلغاريا والمانيا ورومانيا والنمسا ، أن إيران قدمت خلال تلك الفترة 2439 مقالة علمية في مجال الطب التقليدي والاعشاب الطبية ، لتستحوذ على 6.3 بالمئة من المقالات المقدمة في هذا المجال من مختلف دول العالم.

واوضحت المجلة ان أربع مقالات من بين عشرة مقالات معتمدة على مستوى العالم في مجال الاختبارات السريرية في اطار الطب التقليدي والاعشاب الطبية، مقدمة من محققين ايرانيين يعملون في جامعة طهران للعلوم الطبية ، والجامعة الاسلامية الحرة.

انتهى** 2344