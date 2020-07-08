٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٧:٢٩ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83849200
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المدير العام للتسويق والإعلان السياحي:

مشاركة إيرانية متميزة في الحملة الإعلامية الدولية لترويج التراث الغذائي

مشاركة إيرانية متميزة في الحملة الإعلامية الدولية لترويج التراث الغذائي

طهران/8 تموز/يوليو/إرنا- أعلن المدير العام للتسويق والإعلان السياحي بوزارة الثقافة والسياحة والصناعات اليدوية "محمد قاسمي" عن المشاركة الناجحة لإيران في الحملة الإعلامية الدولية لترويج الأذواق والتراث الغذائي، التي أقيمت برعاية منظمة السياحة العالمية، مضيفا إياها بفرصة لتعزيز السياحة الغذائية.

 وأشار قاسمي الى أن السياحة الغذائية تسهم في الحفاظ على التراث الغذائي للدولة المضيفة وتتيح العديد من فرص العمل في مختلف المجالات لا سيما في القرى والأرياف.

وأضاف أن منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، دعت الدول الأعضاء إلى إعداد وإرسال مقاطع فيديو لتقديم مطبخها التقليدي في إطار المعايير والضوابط المعلن عنها مسبقا لحملتها العالمية التي أطلقتها تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا" والتي تهدف أساسا الى مواجهة التحدي العالمي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، وتعزيز احترام الثقافات المختلفة وخاصة التركيز على الأذواق الغذائية باعتبارها انعكاسا للثقافة والتراث والتقاليد والمشاعر الشعبية لمختلف المجتمعات.

وأعلن قاسمي أن معاونية السياحة بوزارة الثقافة والسياحة والصناعات اليدوية قامت بالتعاون مع القطاع الخاص، بانتاج فيلم قصير عن طريقة طهي أحد الأطباق التقليدية في بلادنا، تم تحميله على الموقع الإلكتروني لمنظمة السياحة العالمية على عنوان https://www.unwto.org/asian-cuisine ، وهو يعد فرصة رائعة لتقديم أبعاد مختلفة من الثقافة الإيرانية.

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