المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان يزور جامعة القديس يوسف

وفي اللقاء بين الرئيس دكاش والمستشار الثقافي الإيراني خامه يار، كان تطابق في الرأي على ضرورة تطوير العلاقات الأكاديمية بين الجامعات الإيرانية وجامعة القديس يوسف، في مجالات العلوم الإنسانية - الدينية والفلسفية والطب العام والهندسة بكل فروعها.

خلال اللقاء، جرى البحث في موضوعات التعاون، كتبادل المنح الدراسية بين جامعات إيرانية والجامعة في اختصاصات محددة في مرحلتي الدكتوراة والماجستير، تبادل الأبحاث بين مجلة المشرق اليسوعية ومجلات ايرانية مشابهة، فضلاً عن إقامة نشاطات مشتركة بين المستشارية وجامعة القديس يوسف في مجالات الفلسفة والعلوم الدينية والأدب الإيراني واللغة الفارسية وسائر اختصاصات العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والعلوم البحتة.

المستشار الثقافي الإيراني أعرب خلال اللقاء عن رغبة المستشارية لتوثيق التواصل الأكاديمي بين الجامعات الإيرانية واللبنانية، معلناً أن هناك موضوعات متعددة يمكن أن تكون الأساس لتطوير العلاقات الاكاديمية، كالمشاركة المتبادلة في المؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعة القديس يوسف وجامعات ايرانية.

وفي ختام اللقاء شكر الأب دكاش للمستشار كل ما عرضه من أوجه للتعاون، أما المستشار الثقافي الإيراني الدكتور عباس خامه يار فوجّه الدعوة للرئيس دكاش لزيارة ايران بدعوة من رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الدكتور أبو ذر ابراهيمي للإطلاع على إمكانيات التعاون وشكر للرئيس دكاش سعيه الدائم لتطوير العلاقات متمنياً أن يحدد الموعد في أقرب فرصة بعد أن تنحسر تداعيات جائحة كورونا.

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